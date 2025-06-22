Уфимским врачам удалось спасти беременную женщину с тяжелым диагнозом и ее ребенка

В экстренном порядке было проведено оперативное родоразрешение с применением технологии спасения крови. В результате на свет появился мальчик весом 1320 граммов с хорошими показателями по шкале Апгар. Новорожденный провел шесть дней в реанимации, после чего был переведен на выхаживание в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.