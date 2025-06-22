Уфимским врачам удалось спасти беременную женщину с тяжелым диагнозом и ее ребенка

В Уфе успешно завершился уникальный случай родоразрешения пациентки с тяжелой преэклампсией и врастанием плаценты. Главный врач Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова Мурад Авзалов на своей личной странице в социальных сетях рассказал о непростом клиническом случае.
41-летняя пациентка поступила в перинатальный центр на 28 неделе уже пятой беременности в крайне тяжелом состоянии: с высоким давлением, выраженными отеками и покраснением лица. После диагностики тяжелой преэклампсии врачи настоятельно рекомендовали экстренное родоразрешение, однако женщина первоначально отказалась от операции.
— Преэклампсия — это осложнение беременности, родов и послеродового периода, которое характеризуется повышением давления после 20-й недели беременности, появлением белка в моче и другими симптомами, указывающими на ухудшение работы почек и сердечно-сосудистой системы, — пояснил Мурад Авзалов.
Два дня реаниматологи стабилизировали состояние беременной, после чего ее перевели в отделение патологии. Однако, несмотря на интенсивную терапию, включающую магнезиальные препараты, улучшения не наступало. Cохранялось высокое давление, нарастала протеинурия, усиливались отеки.
— Ситуацию осложняли дополнительные факторы: предлежание плаценты, врастание плаценты в рубец на матке (у пациентки было три предыдущих кесаревых сечения), ряд хронических заболеваний (гипертония, заболевания сосудов головного мозга) и гинекологические заболевания: доброкачественные новообразования шейки матки, состояние после ножевой биопсии шейки матки, — поделился главврач РКБ.
В экстренном порядке было проведено оперативное родоразрешение с применением технологии спасения крови. В результате на свет появился мальчик весом 1320 граммов с хорошими показателями по шкале Апгар. Новорожденный провел шесть дней в реанимации, после чего был переведен на выхаживание в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.
Состояние матери также постепенно стабилизировалось под наблюдением реаниматологов.
В своей публикации Мурад Авзалов подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью при первых признаках преэклампсии и строгого соблюдения врачебных рекомендаций, особенно при отягощенном акушерском анамнезе.
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