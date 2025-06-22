Следком проверит нарушение жилищных прав жителей аварийного дома в Таганроге

Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с нарушением прав жителей многоквартирного дома в Таганроге, признанного аварийным еще в октябре прошлого года. Поводом для проверки стало обращение одной из жительниц в соцсетях, где она сообщила о бездействии властей в предоставлении благоустроенного жилья переселенцам.
Дом 1983 года постройки был признан аварийным из-за угрозы обрушения, после чего жильцов экстренно расселили во временные пункты размещения. Однако люди так и не получили положенного жилья.
Следственный комитет Ростовской области начал процессуальную проверку.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Максиму Шищенко возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования, — говорится в сообщении.