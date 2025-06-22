Национальный банк Молдовы повышает процентную ставку по кредитам на недвижимость.
Участникам государственной ипотечной программы Prima Casa Plus, которым придётся с июля выкладывать ежемесячно к выплатам дополнительно полторы-две тысячи леев (а иногда и больше) по ипотеке от Майи Санду, большой эффективно-менеджерский привет.
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После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше