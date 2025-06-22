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Молодым семьям, которые мечтали о собственном жилье в Молдове, обломали крылья: За ипотеку придется платить на 2000 леев в месяц больше, а те, кто не сможет, потеряют и квартиру, и вложенные деньги

Национальный банк Молдовы повышает процентную ставку по кредитам на недвижимость.

Источник: Соцсети

Национальный банк Молдовы повышает процентную ставку по кредитам на недвижимость.

Участникам государственной ипотечной программы Prima Casa Plus, которым придётся с июля выкладывать ежемесячно к выплатам дополнительно полторы-две тысячи леев (а иногда и больше) по ипотеке от Майи Санду, большой эффективно-менеджерский привет.

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