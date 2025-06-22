Минский контролер рассказала, когда в транспорте больше «зайцев»

Минский контролер пассажирского транспорта Екатерина Фицкевич рассказала БелТА, когда в транспорте больше «зайцев» — пассажиров без билетов.
— В час-пик с шести до девяти утра едет тот народ, который всегда с проездными либо талонами. Это рабочие люди, — объяснила Фицкевич.
Впрочем, уже после девяти активизируются безбилетники.
— Это уже те, кто едет после девяти по личным делам, либо профессиональные «зайцы», которые стоят и высматривают нас издалека, — говорит контролер.
Еще специалист рассказала, в какое время работают контролеры в минском транспорте.
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