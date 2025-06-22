Специалист рассказала, в какое время работают контролеры в минском транспорте

Контролер пассажирского транспорта Екатерина Фицкевич рассказала БелТА, в какое время в минском транспорте работает она и ее коллеги.
— График работы везде разный, хотя мы и из одного предприятия, — отметила Фуцкевич. — Например, у контролеров, которые от станции начинают работу, первая смена с 06:00 до 15:00, вторая — с 14:00 до 23:00. Если люди начинают работать с парков, у них, по-моему, с 05:00 и до поздней-поздней ночи.
Также минский контролер рассказала, когда в транспорте больше «зайцев» — пассажиров без билетов.
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