Студия Артемия Лебедева будет разрабатывать дизайн Самарской области

Студия известного в России дизайнера Артемия Лебедева будет сотрудничать с правительством Самарской области. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Александр Фомин.
Правительство Самарской области собирается сделать совместный проект со студией Артемия Лебедева. Об этом стороны договорились в ходе Петербургского экономического форума, который недавно завершился.
О договоренностях в своем телеграм-канале сообщил региональный министр строительства Александр Фомин. Он отметил, что очень важно, кто именно помогает, когда региону нужно не только построить квадратные метры, но и создать привлекательный внешний вид.
«Мы открыты к креативным идеям, нестандартным решениям и смелым визуальным подходам. Впереди — совместная работа, результат которой должен быть не просто удобным, а узнаваемым и современным», — написал Александр Фомин.
Однако известный в Самаре журналист и блогер Вадим Афанасьев скептически отнесся к идеи сотрудничества области и студии Лебедева. На данный момент не известно, во сколько областному бюджету обойдется этот проект.
«Денег в народном бюджете Самарской области валом, видимо. За сколько он логотип московского метро изменил? Убрав полоску. Около двухсот миллионов?», — возмутился Афанасьев в своем тг-канале.
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