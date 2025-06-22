Мы стали бояться мобильников: правда ли, что за нами следят через камеру в телефоне

— Логика есть, — считает Урван Парфентьев. — С одной стороны, камера — это обычное приложение. Его можно отключить. И даже видеть на экране смартфона, что камера отключена — «лампочка» на ней не горит. С другой стороны, купив в даркнете (нелегальном сегменте интернета. — «ВМ») определенное программное обеспечение, софт, и взломав ваш смартфон, любой может создать эффект неработающей камеры. Лампочка вроде бы не горит, камера отключена, но на самом деле работает. И условный «шпион» видит все, что видит камера. Единственная реальная возможность «отключить» камеру — это просто заклеить объектив. Если вам есть что скрывать, это лучше сделать. А еще ваш телефон вас подслушивает. В буквальном смысле. Попробуйте провести эксперимент: поговорите с кем-нибудь часок на тему, скажем, самурайских мечей. Или отпуска в Сочи. Положите рядом телефон. Очень скоро может выясниться, что вам приходит реклама магазинов или сайтов, где продается декоративное оружие. Или реклама сочинских отелей — если вы говорили про Сочи.