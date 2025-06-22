Глава минтуризма Абхазии Логуа: слова о нищих туристах из РФ вырваны из контекста

«Таких цен мы нигде не можем дать в России — от Калининграда до Камчатки. А в Абхазии можем. На двоих на неделю с перелетом из Москвы и обратно — 50 тысяч рублей. Это со страховкой, с трансферами, с трехразовым питанием. Если вы будете искать только билеты, например, на Сочи, то увидите, что только билеты стоят на двоих 40 тысяч рублей», — сказал Мкртчян.