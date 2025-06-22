Грозы, порывистый ветер и туман прогнозируют в Башкирии

Завтра, 23 июня, в Башкирии ожидаются сильные осадки. Об этом рассказали республиканские синоптики.
В грядущий понедельник ожидается облачная погода, днем — с прояснениями. Ночью — по всей территории республики, а днем — местами — кратковременный дождь, в некоторых городах и районах — грозы.
Ветер будет северный, северо-западный от пяти до десяти метров в секунду, днем — порывистый.
Температура воздуха этой ночью составит +7, +12°С, днем потеплеет до +16, +21°С.
Как сообщает МЧС Башкирии, на автомобильных дорогах ночью и утром местами образуется туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.
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