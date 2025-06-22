Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Камчатка колокольным звоном всех церквей почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
«В День памяти и скорби в 21.15 по Камчатскому времени — в 12.15 по московскому — одномоментно зазвонили все колокола церквей и храмов Камчатки как знак общей памяти, скорби и благодарности всем погибшим в Великой Отечественной войне», — сказала Яровая.
По ее словам, этот колокольный звон, который слышно каждому жителю края, был призывом «замереть в едином созвучии благодарности и поминовения». Вице-спикер напомнила, что по ее инициативе в 2020 году законом установлена общероссийская минута молчания, которая проходит в одно время по всей стране — в 12.15 по московскому времени: именно в это время в 1941 году было официально объявлено о вероломном нападении на СССР, и все узнали, что началась война.
По инициативе политика, впервые в этом году Камчатка сопроводила минуту молчания колокольным звоном всех церквей и храмов края.
«Наш советский солдат-освободитель спас от фашизма не только свою землю, но и весь мир. И за это освобождение наша страна заплатила самую высокую цену — 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей, детей и стариков, разрушенные города и сожженные до тла деревни. И наша задача — сохранить навечно память об этом подвиге, донести священную благодарность до всех нынешних и будущих поколений», — добавила она.
Яровая считает, что на Камчатке начинается новая традиция поминовения и благодарности в День памяти и скорби. «Предлагаем присоединиться к ней всем регионам нашей страны», — подытожила парламентарий.