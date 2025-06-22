Церкви на Камчатке почтили память погибших в Великой Отечественной войне

По ее словам, этот колокольный звон, который слышно каждому жителю края, был призывом «замереть в едином созвучии благодарности и поминовения». Вице-спикер напомнила, что по ее инициативе в 2020 году законом установлена общероссийская минута молчания, которая проходит в одно время по всей стране — в 12.15 по московскому времени: именно в это время в 1941 году было официально объявлено о вероломном нападении на СССР, и все узнали, что началась война.