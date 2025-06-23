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«Парма» нацелилась на пятое место

В новом сезоне пермский баскетбольный клуб «Парма» будет бороться в чемпионате Единой баскетбольной Лиги ВТБ за пятое место.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал президент БК «Парма» Сергей Богуславский.

«За топ-4 нам будет сложно бороться, а вот за пятерку, думаю, будем биться», — заявил он. В минувшем сезоне «Парма» заняла восьмое место, сезоном ранее — пятое.

Также были сделаны выводы из выступлений команды в прошлом чемпионате. В частности, принято решение о расширении состава: «Исходя из прошедшего сезона, надо сделать вывод, что у нас должна быть скамейка глубже», — сказал господин Богуславский.

Президент клуба отметил финансовое положение «Пармы»: «Мы не самый богатый клуб, но с точки зрения эффективности могу сказать, что наше место всегда выше того количества денег, что у нас есть. Это объективно».

Как писал «Ъ-Прикамье» ранее, в этом году мэрия Перми довела ежегодное финансирование клуба с 80 до 100 млн руб. В прошлом сезоне бюджет клуба составил 458 млн руб., из них 180 млн руб. — субсидия из краевого бюджета. Остальные средства предоставили администрация Перми и частные спонсоры, основной среди них — «Т Плюс».