Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» может вернуться в команду спустя 3 года

30-летний Сергей Божин является воспитанником самарского футбола. Выступал за «Крылья Советов» с 2011-го по 2017-й и с 2020-го по 2022-й годы. За это время защитник сыграл в зелено-бело-синей майке 76 игр, в которых забил три гола.