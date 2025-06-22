Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» может вернуться в команду спустя 3 года

Центральный защитник Сергей Божин стал свободным агентом. В сумме футболист на протяжении 8 лет был игроком «Крыльев Советов», а теперь, спустя 3 года, может опять вернуться в Самару.
Сегодня, 22 июня, воронежский «Факел», покинувший по итогам прошлого сезона Российскую Премьер-Лигу, попрощался с защитником Сергеем Божиным. Игрок покинул клуб в связи с истечением контракта. За три года защитник провел в составе воронежцев 116 игр и забил 6 мячей.
Самарские футбольные телеграм-каналы сообщают о том, что Божин может вернуться в «Крылья Советов». Сам футболист так ответил на вопрос корреспондента «Чемпионата» по поводу такого варианта продолжения своей карьеры:
«Пока не комментирую. Как только что-то будет объявлено официально, вы всё узнаете».
30-летний Сергей Божин является воспитанником самарского футбола. Выступал за «Крылья Советов» с 2011-го по 2017-й и с 2020-го по 2022-й годы. За это время защитник сыграл в зелено-бело-синей майке 76 игр, в которых забил три гола.
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