От 238 тысяч рублей: конфискованные авто в Башкирии пустят с молотка

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах принимают до 21 июоя через электронную площадку «ГИС Торги».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 238 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— ВАЗ-2114 2013 года выпуска — начальная цена лота составляет 238 тысяч рублей;
— Hyundai Accent 2007 — 246,5 тысячи рублей;
— Renault Logan 2016 — 283 тысячи рублей;
— BMW 320i 2007 — 305 тысяч рублей;
— Chevrolet Lacetti J200 2007 — 323 тысячи рублей;
— Daewoo Gentra 2013 — 390 тысяч рублей;
— Toyota Auris 2008 — 476 тысяч рублей;
— Datsun on-DO 2018 — 498,1 тысячи рублей;
— «Лада Гранта» 2018 — 560 тысяч рублей;
— Kia Rio 2015 — 569,5 тысячи рублей;
— «Лада Веста» 2016 — 569,5 тысячи рублей;
— Datsun on-DO 2015 — 586,5 тысячи рублей;
— «Лада Ларгус» 2021 — 608 тысяч рублей;
— Hyundai Solaris 2011 — 610 тысяч рублей;
— Ford Focus 2008 — 620 тысяч рублей;
— Volkswagen Golf Plus 2011 — 620,5 тысячи рублей;
— «Лада Гранта» 2019 — 670 тысяч рублей;
— «Лада Гранта» 2021 — 688,5 тысячи рублей;
— Nissan Х-Trail 2008 — 697 тысяч рублей;
— Mercedes-Benz E200 2007 — 705,5 тысячи рублей;
— Volkswagen Passat 2010 — 760 тысяч рублей;
— Kia Rio 2017 — 824,5 тысячи рублей;
— Ford Focus 2015 — 986 тысяч рублей;
— Renault Sandero Stepway 2020 — 1 миллион рублей;
— Hyundai IX35 2013 — 1,01 миллиона рублей;
— BMW 523i 2011 — 1,1 миллиона рублей;
— Land Rover Discovery 3 2006 — 1,1 миллиона рублей;
— Toyota Land Cruiser 200 2007 — 2,2 миллиона рублей.
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