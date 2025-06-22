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Ротвейлер напал на шестилетнего ребенка в Островецком районе

Ротвейлер напал на шестилетнего ребенка в деревне под Островцом.

Источник: Комсомольская правда

Ротвейлер напал на шестилетнего ребенка в Островецком районе, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Около 11 утра 22 июня двое детей на велосипедах проехали мимо одного из домов в деревне Маркуны Островецкого района, из двора которого неожиданно и выбежал ротвейлер. Когда шестилетний мальчик испугался и упал с велосипеда, собака на него набросилась. Второй ребенок успел уехать и сообщил взрослым о происшествии.

Когда пришедшие на помощь люди отогнали собаку, ее заперли в вольере. Ротвейлер нанес мальчику серьезные травмы ног, с которыми он госпитализирован.

«По предварительной информации ранее Ротвейлер агрессии не проявлял, но не был должным образом зарегистрирован», — отмечают в УВД.

Также там сообщили, что владельца собаки ждет правовая оценка его действий.

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