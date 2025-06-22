Ротвейлер напал на шестилетнего ребенка в Островецком районе

Около 11 утра 22 июня двое детей на велосипедах проехали мимо одного из домов в деревне Маркуны Островецкого района, из двора которого неожиданно и выбежал ротвейлер. Когда шестилетний мальчик испугался и упал с велосипеда, собака на него набросилась. Второй ребенок успел уехать и сообщил взрослым о происшествии.