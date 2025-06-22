Что мешает бессарабским румынам установить в Молдове демократию и избавиться от тоталитарного режима: Как выяснилось, — улица Пушкина, и очень не хватает переулка Антонеску

«Улицы Пушкинская горка — более чем достаточно для того, чтобы увековечить его пребывание здесь. А настаивать на сохранении центральной улицы в его честь, которая не имеет ничего с молдавской культурой, который презирал молдаван и ненавидел Кишинев, — только усилит отвращение к этому имени».