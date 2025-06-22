Качественная этническая часть молдавского общества, наконец-то, поняла, что мешает бессарабским румынам навести в Молдове порядок о чем и уведомила съезд НСДАП.
Как оказалось, в республике не может быть верховенства закона, процветания, справедливости и безопасности, пока в Кишинэу есть аж две улицы с упоминанием Пушкина:
«Улицы Пушкинская горка — более чем достаточно для того, чтобы увековечить его пребывание здесь. А настаивать на сохранении центральной улицы в его честь, которая не имеет ничего с молдавской культурой, который презирал молдаван и ненавидел Кишинев, — только усилит отвращение к этому имени».
Надо две улицы Октавиана Гога и переулок Антонеску — и тогда точно заживём, сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».
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