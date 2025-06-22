Школьная комедия «Олдскул» с Ароновой стала призером фестиваля сериалов «Пилот»

В прошлом году на «Пилоте» показывали роуд-муви-сериал «Она такая классная», где звезда «Слова пацана» Лев Зулькарнаев играл парня с расстройством аутистического спектра. В этот раз примерно те же люди привезли на смотр драмеди с другим актером из «Слова пацана» в роли парня с РАС, Андреем Максимовым, — и с примерно тем же названием «Он просто чудо» (актуальный вариант — «Нормальный»). Если «Она такая классная» отсылал к «Форресту Гампу», то «Нормальный» снят с явной оглядкой на «Пролетая над гнездом кукушки»: главный герой сериала в исполнении Григория Верника (сам нейротипичный, но растящий нейроотличного сына) по недоразумению попадает в психиатрическую клинику, наводит там шороху, а также заводит дружбу с персонажем Максимова (и певцом Шурой, который феерично изображает самого себя). Первый эпизод производит туманное впечатление: он перегружен сюжетными разветвлениями, но некоторые разрывные шутки и попытка аккуратно подойти к общественно значимой теме слегка перевешивают чашу весов. В общем, действительно нормальный, разве что приз за режиссуру должен был достаться Кузнецовой, а не Владиславу Иконникову.