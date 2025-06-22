Власти ликвидировали в Уфе 4 нелегальных торговых павильона

В Октябрьском районе Уфы на этой неделе комиссия по выявлению незаконных нестационарных торговых объектов провела демонтаж четырех точек. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации района Антон Тарасов.
По его словам, торговые объекты были убраны по адресам: ул. 50 лет СССР, 3а; ул. Маршала Жукова, 37; ул. Академика Королева, 11; ул. Комсомольская, 122а.
Чиновник отметил, что с начала этого года в Октябрьском районе демонтировали уже 68 незаконных торговых точек, размещенных без соответствующих разрешительных документов. Тарасов подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается.
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