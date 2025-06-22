«Ритуальная зависимость»: чем опасны «магические» обои для смартфона

Корни такого поведения, по мнению экспертов, часто уходят в детство. Если родители сами склонны к магическому мышлению — например, верят, что черная кошка приносит неудачу, а рассыпанная соль ссоры, — ребенок неизбежно перенимает эту модель мировосприятия. А в трудные периоды жизни люди бессознательно создают в воображении параллельную реальность, где все проблемы решаются сами собой.