«Ритуальная зависимость»: чем опасны «магические» обои для смартфона

В России набирает популярность новый тренд — продажа «заряженных» обоев для смартфонов, которые якобы привлекают удачу, деньги и даже вечную любовь. Чем опасны магические обои для смартфона, выясняла «Вечерняя Москва».
Удача по цене булочки.
Работники эзотерической сферы активно предлагают запрограммированные изображения карт Таро, рунических символов или абстрактных узоров в соцсетях. Цена такой волшебной «таблетки» весьма скромна — от 50 до 300 рублей.
Рецепт прост — ставьте «заряженную» картинку на заставку телефона и все ваши сокровенные мечты исполнятся. Авторы методик утверждают, что для достижения эффекта недостаточно просто установить заставку — необходимо выполнить целый ритуал: четко сформулировать желание, визуализировать цель и мысленно «отпустить» ситуацию. Например, карта Таро «Солнце» якобы притягивает успех, «Императрица» помогает в любви, а специальные «денежные» символы способствуют финансовому благополучию.
Ох уж эта сила… самовнушения.
Некоторые пользователи сети действительно уверяют, что чувствуют «особую энергетику» таких изображений. Психологи объясняют этот феномен особенностями человеческого мышления.
— Онлайн-волшебники умело эксплуатируют так называемое магическое мышление — врожденную склонность человека верить, что внешние символы и ритуалы могут напрямую влиять на реальность, — рассказывает доцент кафедры психологии личности СПбГУ, член Российского психологического общества, психолог Наталья Искра. — Это своеобразная защита, особенно характерная для людей, чувствующих себя беспомощными в сложных жизненных ситуациях.
Псевдоним Цискаридзе.
Корни такого поведения, по мнению экспертов, часто уходят в детство. Если родители сами склонны к магическому мышлению — например, верят, что черная кошка приносит неудачу, а рассыпанная соль ссоры, — ребенок неизбежно перенимает эту модель мировосприятия. А в трудные периоды жизни люди бессознательно создают в воображении параллельную реальность, где все проблемы решаются сами собой.
— Если человек искренне верит, что картинка помогает, он начинает действовать более уверенно и целеустремленно, что в итоге повышает шансы на успех, — отмечает Наталья Искра. — Однако без реальных действий никакая, даже самая сильная заставка не приведет к желаемому результату.
Мошенников остерегайтесь.
Вера в «заряженные» изображения относительно безвредна, если человек воспринимает их лишь как дополнительную мотивацию. Однако существуют и вполне реальные риски угодить в ловушку жуликов. Во-первых, под видом «энергетической чистки» или «персонального заряда» недобросовестные продавцы могут выманивать у доверчивых клиентов данные банковских карт.
— Во-вторых, у человека формируется опасная зависимость от ритуалов. Перекладывая ответственность на волшебные инструменты, он разучивается самостоятельно решать проблемы, — предупреждает психолог. — Ну и, наконец, разочарование в несработавшем обереге может привести к усилению тревожности и депрессивных состояний.
И если продавец на полном серьезе гарантирует, что после покупки его продукта в вашу жизнь хлынет поток денег и счастья, — это повод крепко задуматься, кому на самом деле предназначены ваши кровные рубли.
Карточный расклад: почему в России растет популярность Таро.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Зайцев, председатель движения «Зов народа»:
— Мы видим, как в последние годы эзотерики, маги, тарологи и прочие шарлатаны наживаются на доверчивости граждан, предлагая псевдонаучные услуги, которые не только не приносят никакой пользы, но и наносят серьезный вред психическому, духовному и физическому состоянию людей. Поэтому мы считаем, что ограничения для данной деятельности необходимо принимать как можно скорее.
Почти половина граждан РФ положительно относятся к эзотерике, включая астрологию, предсказания и гадания. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему россияне интересуются мистикой и эзотерикой.