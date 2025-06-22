DPA: В НАТО договорились о новом целевом показателе расходов на оборону

Страны-участники Североатлантического альянса договорились о повышении целевого показателя расходов на оборону, которое было предложено генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.
Отмечается, что все страны альянса согласились подписать заявление по итогам саммита НАТО, в котором говорится о повышении военных расходов с 2 до 5 процентов ВВП. Несмотря на это, по заявлению DPA, увеличение затрат можно ожидать лишь к 2035 году.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что план НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП не имеет смысла. По словам главы государства, РФ сможет нейтрализовать любые угрозы, которые могут возникнуть из-за действий альянса.