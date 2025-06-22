DPA: В НАТО договорились о новом целевом показателе расходов на оборону

Отмечается, что все страны альянса согласились подписать заявление по итогам саммита НАТО, в котором говорится о повышении военных расходов с 2 до 5 процентов ВВП. Несмотря на это, по заявлению DPA, увеличение затрат можно ожидать лишь к 2035 году.