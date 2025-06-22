В Сети появились первые кадры с места взрыва в Дамаске

В Дамаске, в районе Дувейла, во время службы в церкви Святого Ильи произошел теракт. Вечером 22 июня в Сети появились первые видеоролики с места взрыва.
На опубликованных в Telegram-канале РБК кадрах видно, что значительная часть внутреннего убранства церкви получила серьезные повреждения. Очевидцы помогают разгребать завалы. На полу лежат тела погибших в лужах крови.
О самом теракте стало известно вечером того же дня. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.Telegram-канала Baza сообщил о 10 погибших и 25 пострадавших. Позже информацию о смертнике подтвердило сирийское СМИ Jaramana News.
Также телеканал SYRIA TV сообщил, что в результате подрыва погибли свыше 20 человек.
5 июня, неизвестные подорвали железную дорогу в Воронежской области перед тем, как по ней должен был проехать поезд. Машинист вовремя увидел дыру в путях и остановил состав. Подробности происшествия — в материале «Вечерней Москвы».