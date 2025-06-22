Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появились первые кадры с места взрыва в Дамаске

В Дамаске, в районе Дувейла, во время службы в церкви Святого Ильи произошел теракт. Вечером 22 июня в Сети появились первые видеоролики с места взрыва.

В Дамаске, в районе Дувейла, во время службы в церкви Святого Ильи произошел теракт. Вечером 22 июня в Сети появились первые видеоролики с места взрыва.

На опубликованных в Telegram-канале РБК кадрах видно, что значительная часть внутреннего убранства церкви получила серьезные повреждения. Очевидцы помогают разгребать завалы. На полу лежат тела погибших в лужах крови.

О самом теракте стало известно вечером того же дня. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.Telegram-канала Baza сообщил о 10 погибших и 25 пострадавших. Позже информацию о смертнике подтвердило сирийское СМИ Jaramana News.

Также телеканал SYRIA TV сообщил, что в результате подрыва погибли свыше 20 человек.

5 июня, неизвестные подорвали железную дорогу в Воронежской области перед тем, как по ней должен был проехать поезд. Машинист вовремя увидел дыру в путях и остановил состав. Подробности происшествия — в материале «Вечерней Москвы».