Сломанные уши больше не в моде: Кавказские мужчины начали тайно увеличивать губы за 20 тысяч рублей

Жители Дагестана и других регионов СКФО теперь стремятся к совершенству не только в спортивном зале, но и в кабинете косметолога, используя филлеры. Однако желая сохранить процедуру в тайне, они готовы платить значительно больше обычной стоимости. Вместо стандартных цен, мужчины предлагают суммы вплоть до 20 тысяч рублей, лишь бы информация об их визите к косметологу не вышла за пределы кабинета.