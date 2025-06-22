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Сломанные уши больше не в моде: Кавказские мужчины начали тайно увеличивать губы за 20 тысяч рублей

На Северном Кавказе наблюдается неожиданный тренд: мужчины, вдохновлённые образом метросексуального блогера Асхаба Тамаева, всё чаще обращаются к косметологам за увеличением губ. При этом главным условием является строжайшая конфиденциальность, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

Жители Дагестана и других регионов СКФО теперь стремятся к совершенству не только в спортивном зале, но и в кабинете косметолога, используя филлеры. Однако желая сохранить процедуру в тайне, они готовы платить значительно больше обычной стоимости. Вместо стандартных цен, мужчины предлагают суммы вплоть до 20 тысяч рублей, лишь бы информация об их визите к косметологу не вышла за пределы кабинета.

Все процедуры проводятся исключительно в ночное время и в обстановке секретности, поскольку местные жители опасаются осуждения со стороны земляков. Косметологи получают угрозы и просьбы выдать имена клиентов, однако бизнес на мужских губах продолжает идти.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необычной моде среди жителей Кавказа. Несколько лет назад там были популярны сломанные уши — как у борцов. Один из тренеров признался, что зарабатывает от десяти тысяч на желающих выглядеть угрожающе.