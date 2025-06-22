В Ржеве перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в годы войны

РЯЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Останки 817 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на мемориальном кладбище советских воинов города воинской славы Ржева в Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
«В День памяти и скорби на мемориальном кладбище советских воинов города воинской славы Ржева состоялась церемония перезахоронения останков защитников Отечества. С воинскими почестями преданы земле 817 бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что останки советских воинов были подняты в рамках осенней международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», а также в ходе экспедиций, которые проводятся в настоящее время поисковыми отрядами Тверской и Московской областей и Вахты Памяти компании «Газпром». Поисковикам удалось установить 23 имени советских воинов.
Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941-го по март 1943-го на подступах к городу шли кровопролитные бои. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. 3 марта 1943 года Ржев был освобождён от захватчиков, отмечает пресс-служба.