В Ржеве перезахоронили останки 817 бойцов, погибших в годы войны

Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941-го по март 1943-го на подступах к городу шли кровопролитные бои. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва. 3 марта 1943 года Ржев был освобождён от захватчиков, отмечает пресс-служба.