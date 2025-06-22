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Кейт Миддлтон показала «пополнение» в королевской семье в честь Дня рождения принца Уильяма

В минувшую субботу, 21 июня, принц Уильям отпраздновал своё 43-летие, и в честь этого события в официальном аккаунте Уэльских в социальных сетях был опубликован новый портрет будущего короля. Как и в предыдущие разы, неформальным семейным фотографом выступила его жена Кейт Миддлтон. На фото принц Уильям окружён щенятами.

Источник: Life.ru

«С днём рождения! Любим, К, Дж, Ш, Л, Орлу и щенки!», — подписала она фотографию.

На снимке Уильям, одетый в джинсы и тёмно-зеленую рубашку, сидит на траве, окружённый щенками — потомством их любимой кокер-спаниели по кличке Орла.

Ранее Life.ru сообщал, что Кейт Миддлтон не пришла на королевские скачки, отменив поход на мероприятие в последний момент. Причиной стало продолжающееся восстановление Уэльской после лечения рака. В итоге на ипподроме принц Уильям появился в компании короля Карла III и королевы Камиллы.

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