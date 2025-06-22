Кейт Миддлтон показала «пополнение» в королевской семье в честь Дня рождения принца Уильяма

«С днём рождения! Любим, К, Дж, Ш, Л, Орлу и щенки!», — подписала она фотографию.
На снимке Уильям, одетый в джинсы и тёмно-зеленую рубашку, сидит на траве, окружённый щенками — потомством их любимой кокер-спаниели по кличке Орла.
Ранее Life.ru сообщал, что Кейт Миддлтон не пришла на королевские скачки, отменив поход на мероприятие в последний момент. Причиной стало продолжающееся восстановление Уэльской после лечения рака. В итоге на ипподроме принц Уильям появился в компании короля Карла III и королевы Камиллы.