Кейт Миддлтон показала «пополнение» в королевской семье в честь Дня рождения принца Уильяма

В минувшую субботу, 21 июня, принц Уильям отпраздновал своё 43-летие, и в честь этого события в официальном аккаунте Уэльских в социальных сетях был опубликован новый портрет будущего короля. Как и в предыдущие разы, неформальным семейным фотографом выступила его жена Кейт Миддлтон. На фото принц Уильям окружён щенятами.