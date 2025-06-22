В России заблокировали продажу 1,2 млрд некачественных и нелегальных товаров

Продажа более 1 млрд некачественных и нелегальных товаров заблокирована на территории России после введения разрешительного режима на кассах отечественных магазинов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«За счет введения разрешительного режима на кассах магазинов заблокированы продажи 1,2 миллиарда некачественных или нелегальных товаров», — сообщил министр.
По словам Алиханова, среди заблокированных товаров были такие позиции, как пиво, молоко, табак и безалкогольные напитки. Большую часть составили контрафактные пачки сигарет — 311 млн заблокированных единиц продукции.
Ранее KP.RU сообщал, что Минпромторг РФ планирует расширить перечень товаров, подлежащих маркировке. Под эксперимент ведомства могут попасть крупы, мёд и товары для дома.