Выбыли перед самым финалом: чем запомнился 12 выпуск «Сокровищ императора»

Первым испытанием стало прохождение полосы препятствий с мячами. На первом этапе участники удерживали один мяч веревками, на втором — два мяча на платформе, на третьем — три мяча с помощью деревянных шестов. Финальной задачей было закинуть мячи в ведра, используя все те же шесты. Лучше всех с этим справились сестры Шурочкины — они стартовали первыми благодаря выигранному ранее ключу от VIP-ячейки. Антон и Кристина Шкаплеровы пришли вторыми, за ними — Натан и Ирина, а последними — Лина и Юрий. Но в этом шоу все может измениться за одну миссию.