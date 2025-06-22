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Какое наследство оставила Талызина и кто его получит

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, скончавшаяся 21 июня на 91-м году жизни, оставила после себя значительное имущество, включая элитную недвижимость в столице и авторские права. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.

Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, скончавшаяся 21 июня на 91-м году жизни, оставила после себя значительное имущество, включая элитную недвижимость в столице и авторские права. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.

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«Основную ценность в наследственном имуществе представляет квартира в центре Москвы на Большой Никитской улице, где проживала актриса. Рыночная стоимость подобной недвижимости может достигать 50 миллионов рублей и более», — отметил Хаминский для aif.ru. Также юрист упомянул дачу в подмосковном Кратове, стоимость которой оценивается в 12 миллионов рублей. Кроме того, значительную часть наследства составляют интеллектуальные права актрисы, включая гонорары за озвучивание знаменитых фильмов и мультфильмов.

Юрист также отметил, что из-за отсутствия данных о наличии алиментных или иных имущественных претензий со стороны бывшего супруга актрисы, Леонида Непомнящего, дочери Талызиной унаследует все без исключения. Он также добавил, что информации о наличии завещания в публичном доступе нет.

Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года после продолжительной болезни на 91-м году жизни. Она была одной из самых известных актрис советского и российского кино, прославившись ролями в фильмах Эльдара Рязанова и озвучиванием культовых персонажей, а также до последних дней служила в Театре Моссовета. Прощание с артисткой пройдет в театре, где она отмечала свой 90-летний юбилей.