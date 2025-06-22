Какое наследство оставила Талызина и кто его получит

Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года после продолжительной болезни на 91-м году жизни. Она была одной из самых известных актрис советского и российского кино, прославившись ролями в фильмах Эльдара Рязанова и озвучиванием культовых персонажей, а также до последних дней служила в Театре Моссовета. Прощание с артисткой пройдет в театре, где она отмечала свой 90-летний юбилей.