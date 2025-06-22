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Пезешкиан заявил, что Иран ответит на атаки США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты должны получить ответ за удары по трем ядерным объектам в Иране. С таким заявлением политик выступил во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты должны получить ответ за удары по трем ядерным объектам в Иране. С таким заявлением политик выступил во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

— США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ. Наш народ никогда не склонится перед силой и запугиванием и, конечно, соответствующим образом ответит на агрессию, — ответил Пезешкиан на призыв Макрона проявить сдержанность.

Глава государства подчеркнул, что Тегеран поддерживает переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, однако напомнил, что США все равно атаковали ядерные объекты на территории Ирана. Он добавил, что дипломатия эффективна только тогда, когда стороны соблюдают свои обязательства, а не когда одна сторона наносит удар по другой, разрушая доверие, говорится на официальном сайте иранского президента.

В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в США.

18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут ударить по объектам иранской ядерной программы.

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