Пезешкиан заявил, что Иран ответит на атаки США

Глава государства подчеркнул, что Тегеран поддерживает переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, однако напомнил, что США все равно атаковали ядерные объекты на территории Ирана. Он добавил, что дипломатия эффективна только тогда, когда стороны соблюдают свои обязательства, а не когда одна сторона наносит удар по другой, разрушая доверие, говорится на официальном сайте иранского президента.