Пезешкиан заявил, что Иран ответит на атаки США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты должны получить ответ за удары по трем ядерным объектам в Иране. С таким заявлением политик выступил во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
— США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ. Наш народ никогда не склонится перед силой и запугиванием и, конечно, соответствующим образом ответит на агрессию, — ответил Пезешкиан на призыв Макрона проявить сдержанность.
Глава государства подчеркнул, что Тегеран поддерживает переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, однако напомнил, что США все равно атаковали ядерные объекты на территории Ирана. Он добавил, что дипломатия эффективна только тогда, когда стороны соблюдают свои обязательства, а не когда одна сторона наносит удар по другой, разрушая доверие, говорится на официальном сайте иранского президента.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в США.
18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не будет подчиняться «диктату» кого-либо и будет стойко противостоять и «навязанной войне», и «навязанному миру», а любое военное вмешательство США обернется невосполнимым ущербом для них. Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут ударить по объектам иранской ядерной программы.