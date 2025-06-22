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КГБ Белоруссии: через Минск прошло 38 обменов между Россией и Украиной

Организация обменов требует колоссальных усилий, рассказал глава КГБ Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

С момента начала обменных операций Белоруссия выступила посредником в 38 случаях передачи военнопленных, гражданского населения и детей между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель.

Первые такие обмены состоялись 21 сентября 2022 года.

По словам Тертеля, для Белоруссии нет чужих людей ни с какой из сторон конфликта. Нужно относиться с пониманием к трагедии и боли людей, отметил он.

Все организационные просьбы России и Украины Минск всегда обязательно выполняет, подчеркнул глава КГБ.

«Это непростая работа, особенно в психологическом плане. Организация обменов порой занимает сутки, и это требует колоссального напряжения сил», — рассказал Тертель.

Он также напомнил, что Минск оказывает всю необходимую медицинскую помощь раненым участникам обменов.

Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва полностью соблюдает соглашения, касающиеся передачи тел погибших военных ВСУ Киеву.

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