КГБ Белоруссии: через Минск прошло 38 обменов между Россией и Украиной

С момента начала обменных операций Белоруссия выступила посредником в 38 случаях передачи военнопленных, гражданского населения и детей между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси Иван Тертель.
Первые такие обмены состоялись 21 сентября 2022 года.
По словам Тертеля, для Белоруссии нет чужих людей ни с какой из сторон конфликта. Нужно относиться с пониманием к трагедии и боли людей, отметил он.
Все организационные просьбы России и Украины Минск всегда обязательно выполняет, подчеркнул глава КГБ.
«Это непростая работа, особенно в психологическом плане. Организация обменов порой занимает сутки, и это требует колоссального напряжения сил», — рассказал Тертель.
Он также напомнил, что Минск оказывает всю необходимую медицинскую помощь раненым участникам обменов.
Ранее глава делегации РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва полностью соблюдает соглашения, касающиеся передачи тел погибших военных ВСУ Киеву.