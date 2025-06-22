США предали дипломатию: в МИД Ирана прокомментировали авиаудары по ядерным объектам республики

Иран вынужден дать ответ на авиаудары Соединенных Штатов по объектам ядерной инфраструктуры на территории республики. Об этом заявил глава иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи.
«Именно Соединенные Штаты предали дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа», — заявил министр в ходе пресс-конференции в Стамбуле.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Минобороны США Пита Хегсета, что американская сторона даст ответ на любую силовую реакцию со стороны Ирана на фоне авиаударов по ядерным объектам республики в ночь на 22 июня.
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