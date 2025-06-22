США предали дипломатию: в МИД Ирана прокомментировали авиаудары по ядерным объектам республики

Аракчи подчеркнул, что Иран имеет право на защиту государства в соответствии с Уставом ООН и примет необходимые меры для защиты безопасности республики. При этом, по словам главы МИД, страна будет отвечать на агрессию со стороны США столько, сколько посчитает нужным.