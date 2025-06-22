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США предали дипломатию: в МИД Ирана прокомментировали авиаудары по ядерным объектам республики

Глава МИД Ирана Аракчи: страна вынуждена ответить на атаки США.

Источник: Комсомольская правда

Иран вынужден дать ответ на авиаудары Соединенных Штатов по объектам ядерной инфраструктуры на территории республики. Об этом заявил глава иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи.

«Именно Соединенные Штаты предали дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа», — заявил министр в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

Аракчи подчеркнул, что Иран имеет право на защиту государства в соответствии с Уставом ООН и примет необходимые меры для защиты безопасности республики. При этом, по словам главы МИД, страна будет отвечать на агрессию со стороны США столько, сколько посчитает нужным.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Минобороны США Пита Хегсета, что американская сторона даст ответ на любую силовую реакцию со стороны Ирана на фоне авиаударов по ядерным объектам республики в ночь на 22 июня.

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