Во Франции задержали украинку за попытку выдать замуж девятилетнюю дочь

Мероприятие планировалось в парижском Диснейленде, но было сорвано после того, как сотрудники парка обнаружили, что предполагаемая невеста — ребенок. На месте также были задержаны 22-летний гражданин Великобритании, заявленный в качестве «жениха», а также двое граждан Латвии — 55 и 24 лет.