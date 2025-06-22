Во Франции задержали украинку за попытку выдать замуж девятилетнюю дочь

Во Франции полиция задержала 41-летнюю гражданку Украины, которая пыталась провести фиктивную «свадебную церемонию» с участием своей девятилетней дочери в роли «невесты». Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Мероприятие планировалось в парижском Диснейленде, но было сорвано после того, как сотрудники парка обнаружили, что предполагаемая невеста — ребенок. На месте также были задержаны 22-летний гражданин Великобритании, заявленный в качестве «жениха», а также двое граждан Латвии — 55 и 24 лет.
Церемония должна была пройти на рассвете до официального открытия парка, однако организаторам было отказано во входе. По словам британца, он якобы является директором продюсерской компании, а мероприятие было частью видеосъемки.
Полиция рассматривает версию о возможной постановке — гостей могли использовать как массовку, а сама «свадьба» могла быть инсценирована. По предварительным данным, признаков насилия у ребенка не выявлено. Ведется расследование.
KP.RU уже сообщал, что фиктивные браки среди граждан Украины — явление не редкое. Так, украинец заключил брак со своей тещей, чтобы избежать мобилизации и уехать из страны. Мужчину и женщину поймали в последний момент на одном из пропускных пунктов.