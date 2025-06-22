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Россиянам рассказали, как «снизить внутреннее давление» с помощью селфи

Селфи могут стать инструментом внутренней гармонии, уверена врач-психотерапевт Ирина Крашкина. По её словам, если делать подобные снимки осознанно, не пытаясь каждый раз добиться идеального образа, можно «увидеть себя настоящего». Однако для принятия себя важно «сфокусироваться на аутентичности».

Источник: Life.ru

По словам кандидата медицинских наук, селфи могут выполнять функцию дневника, в котором фиксируются изменения не только внешности, но и настроения. Отслеживание разницы помогает лучше понять себя, заметить прогресс или вовремя отреагировать на трудности. При этом важно публиковать фотографии в позитивном ключе, не стесняться самоиронии и делать акценты на достижениях.

«Такой подход помогает изменить отношение к себе и снизить внутреннее давление. Селфи становятся поводом для диалога о реальных стандартах красоты и принятии себя. Это путь к более здоровой самооценке и эмоциональному благополучию», — отметила эксперт в интервью РИАМО.

Ранее эксперт по выживанию объяснил, для чего грибникам нужно делать селфи. Кроме того, селфи помогло инженеру из Челябинска отсудить у работодателя 1,3 млн.