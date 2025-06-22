Россиянам рассказали, как «снизить внутреннее давление» с помощью селфи

По словам кандидата медицинских наук, селфи могут выполнять функцию дневника, в котором фиксируются изменения не только внешности, но и настроения. Отслеживание разницы помогает лучше понять себя, заметить прогресс или вовремя отреагировать на трудности. При этом важно публиковать фотографии в позитивном ключе, не стесняться самоиронии и делать акценты на достижениях.