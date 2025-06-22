Львы прокусили горло владельцу крымского парка «Тайган» Олегу Зубкову

По данным телеграм-канала, у него также серьёзно травмированы голова и шея, а также повреждено лёгкое. Пострадавший потерял много крови, за ним выслали вертолёт санавиации. Власти Крыма подтвердили инцидент. Позже будет опубликована официальная версия случившегося.