Львы прокусили горло владельцу крымского парка «Тайган» Олегу Зубкову

Олег Зубков после нападения львов. Видео © SHOT.
По данным телеграм-канала, у него также серьёзно травмированы голова и шея, а также повреждено лёгкое. Пострадавший потерял много крови, за ним выслали вертолёт санавиации. Власти Крыма подтвердили инцидент. Позже будет опубликована официальная версия случившегося.
«В парке-львов “Тайган” произошёл инцидент. Пострадал директор Олег Зубков», — написал помощник главы республики по информационной политике Олег Крючков. В Минздраве сообщили, что он уже доставлен в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница».
Ранее Life.ru рассказывал, как полицейские иракской провинции Наджаф застрелили домашнего льва, который загрыз и частично съел своего хозяина. Мужчина годами держал у себя на частной территории разных диких кошек.