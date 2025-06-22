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Львы прокусили горло владельцу крымского парка «Тайган» Олегу Зубкову

Владелец известного крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков подвергся нападению львов. У него прокушено горло, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Олег Зубков после нападения львов. Видео © SHOT.

По данным телеграм-канала, у него также серьёзно травмированы голова и шея, а также повреждено лёгкое. Пострадавший потерял много крови, за ним выслали вертолёт санавиации. Власти Крыма подтвердили инцидент. Позже будет опубликована официальная версия случившегося.

«В парке-львов “Тайган” произошёл инцидент. Пострадал директор Олег Зубков», — написал помощник главы республики по информационной политике Олег Крючков. В Минздраве сообщили, что он уже доставлен в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница».

Ранее Life.ru рассказывал, как полицейские иракской провинции Наджаф застрелили домашнего льва, который загрыз и частично съел своего хозяина. Мужчина годами держал у себя на частной территории разных диких кошек.