«Тур расписан на несколько месяцев»: Раскрыт баснословный гонорар Ольги Бузовой

«Выступлений у неё предостаточно. Гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперёд. Корпоративы стоят от 2,5 миллиона рублей и выше», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».
По его словам, продюсер Бузовой активно работает для её продвижения. Сама артистка пользуется популярностью у заказчиков. Она выступает как на частных мероприятиях, так и на больших городских концертах.
Ранее Life.ru рассказывал, что Бузова на концерте Димы Билана поздравила экс-бойфренда Даву и Мари Краймбрери с рождением дочери. Там же она страстно поцеловалась с Филиппом Киркоровым.