«Тур расписан на несколько месяцев»: Раскрыт баснословный гонорар Ольги Бузовой

Популярная российская певица Ольга Бузова может быть неким проектом, не исключил продюсер Сергей Дворцов. В то же время он отметил, что звезда является кумиром молодёжи и отличается высоким трудолюбием. У артистки сегодня нет проблем с выступлениями, поэтому и гонорар она просит соответствующий.