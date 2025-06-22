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«Тур расписан на несколько месяцев»: Раскрыт баснословный гонорар Ольги Бузовой

Популярная российская певица Ольга Бузова может быть неким проектом, не исключил продюсер Сергей Дворцов. В то же время он отметил, что звезда является кумиром молодёжи и отличается высоким трудолюбием. У артистки сегодня нет проблем с выступлениями, поэтому и гонорар она просит соответствующий.

Источник: Life.ru

«Выступлений у неё предостаточно. Гастрольный тур расписан на несколько месяцев вперёд. Корпоративы стоят от 2,5 миллиона рублей и выше», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».

По его словам, продюсер Бузовой активно работает для её продвижения. Сама артистка пользуется популярностью у заказчиков. Она выступает как на частных мероприятиях, так и на больших городских концертах.

Ранее Life.ru рассказывал, что Бузова на концерте Димы Билана поздравила экс-бойфренда Даву и Мари Краймбрери с рождением дочери. Там же она страстно поцеловалась с Филиппом Киркоровым.