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Коммерческая тайна: Рекрутер объяснил, почему компании всё чаще отказываются от «удалёнки»

Удалённый формат работ, который стал особенно популярен в России в период пандемии коронавируса, постепенно начал терять свою актуальность. Сегодня компании всё чаще отказываются от «удалёнки», которая порой и сложнее и дороже в организации, чем рабочие процессы в офисе. Об этом рассказал президент рекрутингового портала Алексей Захаров.

Источник: Life.ru

«Конечно, для работодателя удалённый формат работы — это расширение географии найма. Но многие думают, что таким образом компании экономят, это не так», — уверен эксперт.

Он подчеркнул в интервью радио Sputnik, что организация удалённого рабочего места и контроль за ним зачастую требуют таких же затрат или даже больше, чем создание и управление несколькими офисными пространствами, потому что возникают дополнительные расходы на покупку ноутбуков и оплату интернета. Кроме того, при значительном числе сотрудников, работающих удалённо, возрастает риск в области кибербезопасности, что требует дополнительных мер по защите коммерческой тайны.

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