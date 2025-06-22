Коммерческая тайна: Рекрутер объяснил, почему компании всё чаще отказываются от «удалёнки»

Он подчеркнул в интервью радио Sputnik, что организация удалённого рабочего места и контроль за ним зачастую требуют таких же затрат или даже больше, чем создание и управление несколькими офисными пространствами, потому что возникают дополнительные расходы на покупку ноутбуков и оплату интернета. Кроме того, при значительном числе сотрудников, работающих удалённо, возрастает риск в области кибербезопасности, что требует дополнительных мер по защите коммерческой тайны.