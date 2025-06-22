Названы шесть причин популярности школьной литературы у взрослых

Курсы по школьной литературе для взрослых перестают быть экзотикой. Почему люди с дипломами вновь берутся за «Преступление и наказание» или «Войну и мир»? Главные причины этого растущего тренда раскрыла Анна Делианиди, главный редактор приложения «Свет» РГБ и автор курсов школьной литературы для взрослых, в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». Как отметила эксперт, аудитория курсов очень разнообразна, и это не только родители, желающие поддержать разговор с детьми о школьной программе.