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Названы шесть причин популярности школьной литературы у взрослых

Курсы по школьной литературе для взрослых перестают быть экзотикой. Почему люди с дипломами вновь берутся за «Преступление и наказание» или «Войну и мир»? Главные причины этого растущего тренда раскрыла Анна Делианиди, главный редактор приложения «Свет» РГБ и автор курсов школьной литературы для взрослых, в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». Как отметила эксперт, аудитория курсов очень разнообразна, и это не только родители, желающие поддержать разговор с детьми о школьной программе.

Источник: Life.ru

Потребность в общении с детьми: «Поддержать разговор с собственным ребенком… о книге, которую он читает сейчас по программе, или высказать собственное мнение… попросту невозможно, потому что мы, увы и ах, все забыли». Многие осознают пробелы, когда сталкиваются с вопросами подростков.

«Распаковка» текста с возрастом: Литература, особенно сложная классика (Толстой, Достоевский, Гончаров), по-настоящему раскрывается во взрослом возрасте. «Мы каждый раз, перечитывая что-то, читаем новую книгу», — подчеркивает эксперт. Жизненный опыт позволяет увидеть новые смыслы, глубину характеров и отношений («Мастер и Маргарита», «Капитанская дочка» воспринимаются иначе).

Культурный импульс: Посещение театра, просмотр качественной экранизации могут стать толчком к переосмыслению и желанию вернуться к первоисточнику: «Иногда это происходит после того, как вы сходили в хороший театр… и вы вдруг понимаете, что вы ничего не помните».

Понимание людей и себя: Хорошая литература — это «замена некоторым психологическим практикам». «Чтение… развивает тонко чувствование людей… вы проживаете огромное количество жизней», — объясняет Делианиди. Это помогает лучше понимать мотивы поступков в реальной жизни.

Борьба с клиповым мышлением: Осознанное чтение больших текстов становится формой медитации и тренировкой концентрации в мире бесконечного скроллинга и коротких видео. «Чтение становится суть некоторой медитацией. Это требует… сосредоточенности».

Интерес молодежи: Значительную часть аудитории составляют не родители, а «молодые люди, буквально вчерашние студенты», желающие перепрочесть классику с новым багажом и сопровождением эксперта.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что для российских школьников сформирован список внеклассной литературы. По словам министра, рекомендованные книги должны быть в каждой библиотеке.