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Во Франции задержали 17-летнего подростка за подготовку теракта

Подросток планировал нападение на синагогу во Франции.

Во Франции задержан 17-летний подросток, который планировал совершить террористические атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо.

По озвученной чиновником информации 17-летний подросток уже спланировал совершение преступление и приступил к него подготовке. В частности, известно, что молодой человек собирается напасть на синагогу. Также среди объектов для террористической атаки называются праздничные мероприятия.

Подозреваемого арестовали 20 июня на этапе планирования преступления, пояснил Ретайо.

Ранее KP.RU сообщил, что в районе Дувейла в Дамаске произошёл мощный взрыв в здании христианской церкви, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Взрывное устройство сработало из-за террориста-смертника. Сначала он открыл огонь по собравшимся на мессу, после чего подорвал себя внутри церкви. Предварительно сообщается о 15 погибших и 22 пострадавших.