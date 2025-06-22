Во Франции задержали 17-летнего подростка за подготовку теракта

Во Франции задержан 17-летний подросток, который планировал совершить террористические атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо.
По озвученной чиновником информации 17-летний подросток уже спланировал совершение преступление и приступил к него подготовке. В частности, известно, что молодой человек собирается напасть на синагогу. Также среди объектов для террористической атаки называются праздничные мероприятия.
Подозреваемого арестовали 20 июня на этапе планирования преступления, пояснил Ретайо.
Ранее KP.RU сообщил, что в районе Дувейла в Дамаске произошёл мощный взрыв в здании христианской церкви, в результате которого погибли и пострадали десятки человек. Взрывное устройство сработало из-за террориста-смертника. Сначала он открыл огонь по собравшимся на мессу, после чего подорвал себя внутри церкви. Предварительно сообщается о 15 погибших и 22 пострадавших.