«Растущее как на дрожжах богатство»: Россияне скопили два годовых бюджета страны

Тем не менее накопления распределены неравномерно, более половины граждан не имеют никаких сбережений. Экономист уверен: если разделить общую сумму на численность населения России, то на каждого жителя страны придётся примерно по 400 тысяч рублей. Кстати, сумма в 80 триллионов рублей — это эквивалент двух нынешних федеральных бюджетов по расходам.