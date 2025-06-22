Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Растущее как на дрожжах богатство»: Россияне скопили два годовых бюджета страны

Объём финансовых накоплений россиян достиг колоссальных размеров, обратил внимание главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. По его словам, граждане скопили 80 триллионов рублей: из них около 57 триллионов размещены на банковских вкладах, примерно 18 триллионов составляют наличные деньги, а ещё порядка пяти триллионов — активы и цифровые валюты.

Источник: Life.ru

Тем не менее накопления распределены неравномерно, более половины граждан не имеют никаких сбережений. Экономист уверен: если разделить общую сумму на численность населения России, то на каждого жителя страны придётся примерно по 400 тысяч рублей. Кстати, сумма в 80 триллионов рублей — это эквивалент двух нынешних федеральных бюджетов по расходам.

«Совершенно очевидно, что в условиях нарастающего дефицита федерального бюджета, трудно спокойно смотреть на растущее как на дрожжах богатство. И определенные шаги по задействованию накоплений населения уже предпринимаются», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс», призвав избегать принудительных мер.

Ранее Верховный суд запретил россиянам сначала жить на широкую ногу, пользуясь деньгами из набранных кредитов, а потом уйти от ответственности по их выплате, оформив банкротство. В свою очередь юрист назвал непростительные траты, за которые откажут в банкротстве.