«Растущее как на дрожжах богатство»: Россияне скопили два годовых бюджета страны

Тем не менее накопления распределены неравномерно, более половины граждан не имеют никаких сбережений. Экономист уверен: если разделить общую сумму на численность населения России, то на каждого жителя страны придётся примерно по 400 тысяч рублей. Кстати, сумма в 80 триллионов рублей — это эквивалент двух нынешних федеральных бюджетов по расходам.
«Совершенно очевидно, что в условиях нарастающего дефицита федерального бюджета, трудно спокойно смотреть на растущее как на дрожжах богатство. И определенные шаги по задействованию накоплений населения уже предпринимаются», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс», призвав избегать принудительных мер.
Ранее Верховный суд запретил россиянам сначала жить на широкую ногу, пользуясь деньгами из набранных кредитов, а потом уйти от ответственности по их выплате, оформив банкротство. В свою очередь юрист назвал непростительные траты, за которые откажут в банкротстве.