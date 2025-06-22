Медицина будущего — рядом: что идет на смену привычным форматам лечения

— Везде. Это общая тенденция. Но это говорит о том, что у нас была возможность пойти по некоему своему пути. Так сделал Китай, который попытался совместить в медицине старое и новое, что получилось у них неплохо. Мы же пошли немного другим путем. И особенно в последние 35 лет заметно, что мы позабыли то, на чем базировались прежде наши медицинские успехи. Увы, мы отправились по пути, который был начертан идеализированным нами Западом. Он для нас стал исключительно позитивным примером. Я много ездил по разным странам, многое видел, но убедился, что наш потенциал гораздо выше.