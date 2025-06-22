Командование ВСУ сообщило о потерях при ударе ВС РФ по полигону

В начале июня представители украинской армии заявили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины. Удар пришелся на зону ответственности командования «Восток» ВСУ. В Сухопутных войсках Украины подчеркнули, что при выявлении халатности виновные будут привлечены к ответственности.