Командование ВСУ сообщило о потерях при ударе ВС РФ по полигону

В результате ракетного удара российской армии по учебному полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области погибли трое украинских солдат, еще 14 получили ранения. Эту информацию в воскресенье, 22 июня, представило командование сухопутных войск Украины.
Изначально сообщалось о 11 пострадавших, однако в 19:30 по московскому времени штаб ВСУ обновил данные, указав, что количество раненых возросло до 14.
Во время удара на полигоне близ села Давыдов Брод проходили занятия. Военнослужащих удалось предупредить о ракетном ударе, и была объявлена воздушная тревога.
Для расследования происшествия сформирована комиссия. Удар по полигону был нанесен реактивной системой «Торнадо-С», пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
Снаряд, который попал на учения ВСУ, имел воздушный подрыв. Это наиболее эффективный способ поражения пехоты.
В начале июня представители украинской армии заявили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины. Удар пришелся на зону ответственности командования «Восток» ВСУ. В Сухопутных войсках Украины подчеркнули, что при выявлении халатности виновные будут привлечены к ответственности.