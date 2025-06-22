Народные приметы на 23 июня 2025 года: что нельзя делать в Тимофеев день

Какой сегодня день по народному календарю.
23 июня в народном календаре отмечается Тимофеев день — в честь святого Тимофея Прусского. Этот день связывали с переходом к середине лета: дни начинают понемногу убывать, но солнце ещё держится высоко. С этим периодом ассоциировались обострение чувств, вещие сны и особая восприимчивость к природным знакам.
По поверьям, 23 июня «не всё так, как кажется»: это день, когда невидимое становится заметным. Люди старались наблюдать за окружающим миром — особенно за животными и погодой. Верили, что всё увиденное в этот день может нести знак будущего.
Чем он примечателен?
День святого Тимофея примечателен особым вниманием к знакам судьбы. Считалось, что в этот день:
Сны могут быть пророческими. Появление необычных животных или птиц — к переменам. Нельзя игнорировать внутренние ощущения — интуиция особенно сильна.
Также существовало мнение, что это день, когда границы между мирами тонки. Поэтому старались избегать шумных мероприятий, вели себя сдержанно и внимательно.
Наблюдения за природой в Тимофеев день часто воспринимались как подсказка: к чему готовиться в хозяйстве, чего опасаться в отношениях и как сохранить здоровье.
Что делали на Руси в этот день?
В этот день люди предпочитали уединение и спокойные занятия. На Руси было принято:
Утром умываться ключевой водой или росой — для очищения и ясности мыслей. Расставлять в доме полевые травы, особенно зверобой и полынь — для защиты от дурного глаза. Избегать дальних поездок и случайных встреч — верили, что случайные попутчики могут сбить с пути. Вести наблюдения за поведением животных — это считалось «подсказкой от природы».Не шуметь в доме, не спорить и не привлекать лишнего внимания.
Люди верили: тишина и спокойствие 23 июня помогают настроиться на правильное направление в жизни.
Что рекомендуется делать в этот день?
23 июня рекомендуется:
Проснуться рано и внимательно следить за сновидениями — они могут нести важную информацию. Провести день в тишине и раздумьях — особенно если стоите на жизненном перекрёстке. Устроить генеральную уборку: вместе с пылью «уходит» тревога. Собирать и сушить целебные травы — в этот день они особенно насыщены силой. Обратить внимание на приметы: любое неожиданное событие может иметь значение.
Также было принято писать письма родным, делиться добрыми словами и мыслями — считалось, что сказанное 23 июня имеет долгий отклик.
Чего не стоит делать в этот день, 23 июня?
Народные приметы предостерегают от:
Ссор, скандалов, обсуждений за спиной — это может «открыть двери» бедам. Стрижек, смены имиджа — всё новое может не прижиться. Переездов, крупных покупок и подписания документов — велика вероятность ошибки. Охоты и рыбалки — пойманное в этот день может «приносить беспокойство».Хвастовства и саморекламы — это может обернуться позором.
Особенно не рекомендовалось давать или брать деньги — день считается неблагоприятным для финансовых дел.
Приметы погоды на 23 июня.
Наблюдая за погодой в Тимофеев день, крестьяне определяли, каким будет остаток лета:
Утренний туман — к влажному и тёплому июлю. Гром в этот день — к урожайному хлебу. Тихий безветренный день — к спокойному июлю без засухи. Если много паутины — к жаркой погоде. Стая ласточек кружится низко — к дождю.
Считалось, что погода 23 июня показывает, каким будет август: если день ясен и тёпл — жди благоприятного завершения лета.
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