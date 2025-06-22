Народные приметы на 23 июня 2025 года: что нельзя делать в Тимофеев день

Проснуться рано и внимательно следить за сновидениями — они могут нести важную информацию. Провести день в тишине и раздумьях — особенно если стоите на жизненном перекрёстке. Устроить генеральную уборку: вместе с пылью «уходит» тревога. Собирать и сушить целебные травы — в этот день они особенно насыщены силой. Обратить внимание на приметы: любое неожиданное событие может иметь значение.