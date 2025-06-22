Композитор создает узнаваемые образы

Большой мегаполис наполнен самыми разными звуками. Композитор не просто слышит их, а превращает в музыку. С ее помощью он рисует образы, раскрывает характеры, рассказывает истории. Они могут быть о конкретных людях, вдохновляющих местах и даже отдельных зданиях. Так, в одном из столичных бизнес-центров каждый день играет музыка, которую написал Арсений Трофим. Он сочинил ее специально для этого делового пространства, чтобы все желающие могли услышать, прочувствовать, как оно звучит.