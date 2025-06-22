Композитор создает узнаваемые образы

Композитор Арсений Трофим намерен стать неотъемлемой частью культурной жизни Москвы. Сейчас он выступает с авторской музыкой на различных городских площадках, в том числе в парках столицы.
Большой мегаполис наполнен самыми разными звуками. Композитор не просто слышит их, а превращает в музыку. С ее помощью он рисует образы, раскрывает характеры, рассказывает истории. Они могут быть о конкретных людях, вдохновляющих местах и даже отдельных зданиях. Так, в одном из столичных бизнес-центров каждый день играет музыка, которую написал Арсений Трофим. Он сочинил ее специально для этого делового пространства, чтобы все желающие могли услышать, прочувствовать, как оно звучит.
— Москва — невероятно музыкальный город, — говорит композитор. — Музыка столицы такая же динамичная, энергичная, как и она сама. В ней очень много широты, силы. Нельзя просто так приехать в Москву и победить.
У Арсения со столицей своя история. Он родился и вырос в небольшом городе Нарьян-Мар, на Крайнем Севере, затем переехал в Архангельск, потом в Санкт-Петербург и уже оттуда — в Москву. Она покорила его своей мощью.
— Иногда Москва выжимает из тебя такую петербургскую наблюдательность, — признается Арсений Трофим. — Пока будешь наблюдать, тебя обойдут. А Москва активная и требует соответствовать ей.
У композитора уже есть несколько произведений, посвященных столице. Сейчас, например, он готовит к изданию композицию «Москва, колокола». Пространство города с богатым культурным наследием наполнено «голосами» старинных храмов. И Арсений отразил это, запечатлев перезвон колоколов в своем сочинении.
Еще одно особенное для него произведение — «Город огней». Это музыкальный портрет вечерней, ночной Москвы. Композиция стала заглавной для авторского проекта «Московский джаз». Арсений Трофим делает его вместе с актрисой, певицей Лионой Филь.
— Я полностью отвечаю за музыку, создаю руками пространство, а Лиона наполняет его голосом и текстами, — уточняет композитор.
Со своей джазовой программой они уже выступали в некоторых парках Москвы и даже в концертном зале управы Пресненского района. Публика была в восторге.
— Концерты для новой аудитории всегда трепетные, — подчеркивает Арсений. — Можно с первого раза всех обаять, часто так и бывает.
Недавно он давал сольный фортепианный концерт в парке «Фили». Несмотря на дождливую погоду, собрался полный зал. В финале зрители не хотели отпускать композитора даже после того, как он сыграл на бис.
— Я сделал не меньше 30 поклонов, и это был мой личный рекорд, — вспоминает музыкант.
Сейчас он нацелен дать концерты в парке «Зарядье» и в Петровском путевом дворце. Также есть планы сыграть под водой, а в перспективе и… на Луне.
— Пусть это будет 2050 год, мне будет только 60 лет, а я собираюсь дожить минимум до 100, — заявляет Арсений Трофим.
СПРАВКА.
Арсений Трофим постоянно экспериментирует, придумывая новые проекты. Один из них, и он им особенно дорожит, существует больше 18 лет: «Современный таперский кинозал». Проект, в котором Арсений соединил классику немого кинематографа и авторскую музыку, принес ему мировую известность. В репертуар вошли 52 фильма. Музыкальное сопровождение для них написали 34 композитора, в том числе Трофим. Среди его работ — фортепианная озвучка фильма Чарли Чаплина «Цирк».