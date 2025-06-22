Белорусский ЛОР-врач сказала, почему нельзя чистить уши ватной палочкой

Оториноларинголог Екатерина Вербицкая рассказала «СБТВ», почему нельзя чистить уши ватной палочкой. В частности, она напомнила, что на упаковках и вовсе пишут, что они не предназначены для этой цели. А вот для косметических — в самый раз.
ЛОР-врач напомнила золотое правило:
— В уши мы не помещаем ничего тоньше собственного мизинца. То есть с помощью салфетки и мизинца после того, например, как вы сходили в душ, можно протереть ухо от излишков воды и жидкой серы.
Среди опасностей, на которые может повлиять применение ватной палочки для чистки ушей, — дырка в барабанной перепонке.
Екатерина Вербицкая говорит:
— Это серьезное осложнение. Не всегда дырка зарастает самостоятельно — иногда пациенты с такой проблемой нуждаются в операциях. Также серные массы, которые были очень глубоко, из-за ушных палочек утрамбовываются еще дальше — образуется серная пробка, которая может вызвать резкую глухоту.
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