Белорусский ЛОР-врач сказала, почему нельзя чистить уши ватной палочкой

Оториноларинголог Екатерина Вербицкая рассказала «СБТВ», почему нельзя чистить уши ватной палочкой. В частности, она напомнила, что на упаковках и вовсе пишут, что они не предназначены для этой цели. А вот для косметических — в самый раз.