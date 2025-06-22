«В стол переговоров попали ракеты»: Захарова иронично ответила на призыв Гросси к возобновлению диалога Ирана и Израиля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила двуличие в позиции Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) по авиаударам США по Ирану.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны как можно скорее вернуться за стол переговоров для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что инспекторы агентства должны получить возможность вернуться на ядерные объекты, расположенные на территории Ирана.
«В стол переговоров сегодня попали ракеты. Сложно было не разглядеть, откуда они прилетели. Отчего же и на этот раз все заявления приглажены и обезличены?» — написала Захарова в личном Telegram-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что МИД России выступил с резким осуждением ударов со стороны США по Ирану в ночь на 22 июня. Ведомство также предупредило о росте угрозы эскалации в регионе, призвав к скорейшему урегулированию ситуации.