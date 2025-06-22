Поклонники Бузовой заговорили о романе певицы с Киркоровым

Комментарии в социальных сетях колеблются от полного недоверия до восторженных предположений о возможном романе. Некоторые фанаты выражают недоумение и неодобрение такого поведения на публике, в то время как другие видят в этом лишь забавную игру и возможность для артистов привлечь внимание к своим персонам.