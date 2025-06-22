Отдыхать физически и эмоционально: Россиянам дали советы по защите от магнитных бурь

Кроме того, необходимо ограничить потребление кофе, алкоголя и сигарет, так как они повышают давление и создают дополнительную нагрузку на сосуды. Важно контролировать свое самочувствие: измерять давление и пульс, особенно если у вас есть гипертония или аритмия. Также рекомендуется сокращать время в соцсетях и новостных источниках, поскольку психика во время магнитных бурь реагирует острее. Не стоит забывать прислушиваться к своему состоянию: если чувствуете упадок сил, стоит немного снизить темп и дать себе отдохнуть, советуют редакторы URA.ru.