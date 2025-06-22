Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдыхать физически и эмоционально: Россиянам дали советы по защите от магнитных бурь

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, важно следить за режимом сна. Полноценный отдых играет ключевую роль: необходимо ложиться спать вовремя и избегать перегрузки мозга, например, не стоит смотреть новости или пользоваться гаджетами в вечернее время. Такой подход помогает организму лучше адаптироваться к изменениям в магнитном поле и уменьшает негативные последствия.

Источник: Life.ru

Также важно не перегружать организм физически и эмоционально. В дни магнитных бурь рекомендуется отказаться от тяжелых тренировок и не переедать. Даже простая прогулка на свежем воздухе принесёт пользу. Не менее важно пить достаточное количество воды, поскольку тело теряет влагу, а недостаток жидкости может усилить головную боль и чувство вялости.

Кроме того, необходимо ограничить потребление кофе, алкоголя и сигарет, так как они повышают давление и создают дополнительную нагрузку на сосуды. Важно контролировать свое самочувствие: измерять давление и пульс, особенно если у вас есть гипертония или аритмия. Также рекомендуется сокращать время в соцсетях и новостных источниках, поскольку психика во время магнитных бурь реагирует острее. Не стоит забывать прислушиваться к своему состоянию: если чувствуете упадок сил, стоит немного снизить темп и дать себе отдохнуть, советуют редакторы URA.ru.

Ранее астроном раскрыл, когда ИИ сможет предупреждать о вспышках на Солнце и магнитных бурях. Кроме того, кардиолог назвал категории людей, для которых магнитные бури — настоящий ад.