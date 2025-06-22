Родителей предупредили о неочевидной причине, по которой подросток может уйти из дома

В редких случаях недуг проявляется как непреодолимое влечение, известное как дромомания — внезапное и непреодолимое желание уйти из дома даже среди ночи и без личных вещей. Однако чаще всего синдром бродяжничества связан с попытками избежать травмирующих ситуаций, либо служит выражением протеста.
«Важно не путать “обычные” побеги из дома и проявления синдрома бродяжничества. Хотя повод уйти у подростка в обоих случаях может быть связан с неблагоприятными условиями, например, безнадзорностью, насилием, алкоголизмом родителей, однако в случае с синдромом побеги часто имеют систематический характер…» — отметила собеседница «Газеты.ru».
По её словам, синдром бродяжничества чаще встречается у подростков в возрасте от 10 до 17 лет и значительно чаще у мальчиков. Уход из дома нередко сопровождаются асоциальным поведением.
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