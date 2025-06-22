Родителей предупредили о неочевидной причине, по которой подросток может уйти из дома

Подросток может уйти из дома не из хулиганских побуждений, а из-за редкого недуга — синдрома бродяжничества. Как отметила специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети» Мария Бирбина, данный синдром представляет собой комплексное явление, которое может быть симптомом различных психических заболеваний, таких как шизофрения, органическое поражение мозга или психопатия.