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Родителей предупредили о неочевидной причине, по которой подросток может уйти из дома

Подросток может уйти из дома не из хулиганских побуждений, а из-за редкого недуга — синдрома бродяжничества. Как отметила специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети» Мария Бирбина, данный синдром представляет собой комплексное явление, которое может быть симптомом различных психических заболеваний, таких как шизофрения, органическое поражение мозга или психопатия.

Источник: Life.ru

В редких случаях недуг проявляется как непреодолимое влечение, известное как дромомания — внезапное и непреодолимое желание уйти из дома даже среди ночи и без личных вещей. Однако чаще всего синдром бродяжничества связан с попытками избежать травмирующих ситуаций, либо служит выражением протеста.

«Важно не путать “обычные” побеги из дома и проявления синдрома бродяжничества. Хотя повод уйти у подростка в обоих случаях может быть связан с неблагоприятными условиями, например, безнадзорностью, насилием, алкоголизмом родителей, однако в случае с синдромом побеги часто имеют систематический характер…» — отметила собеседница «Газеты.ru».

По её словам, синдром бродяжничества чаще встречается у подростков в возрасте от 10 до 17 лет и значительно чаще у мальчиков. Уход из дома нередко сопровождаются асоциальным поведением.

Ранее президент России Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу по воспитанию детей и молодёжи. Кстати, в РФ могут увеличить штрафы за ненадлежащее воспитание детей.