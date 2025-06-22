Максимальное количество витаминов: Названы полезные свойства зелёного горошка

Кроме того, горошек может быть особенно полезен для тех, кто занимается спортом или выполняет физическую работу. Он богат витаминами и минералами. А клетчатка способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и улучшает пищеварение. Растение также помогает контролировать уровень сахара в крови и снижать уровень холестерина. Антиоксиданты в его составе защищают клетки организма от повреждений и снижают риск развития хронических заболеваний.
Витамин А и лютеин помогают поддерживать здоровье глаз и предотвращать возрастные изменения зрения. Калий, магний и клетчатка способствуют поддержанию нормального артериального давления и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины группы B, особенно фолиевая кислота, необходимы для нормальной работы нервной системы и могут способствовать улучшению настроения и когнитивных функций.
«Свежий зеленый горошек, только что сорванный с грядки, безусловно, самый полезный. В нем содержится максимальное количество витаминов и антиоксидантов», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Ранее Life.ru и Роскачество выяснили, как не ошибиться с выбором консервированного горошка. Кроме того, стало известно, на сколько россияне раскошелятся для готовки винегрета, в состав которого входит зелёный горошек.