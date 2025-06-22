Максимальное количество витаминов: Названы полезные свойства зелёного горошка

Кроме того, горошек может быть особенно полезен для тех, кто занимается спортом или выполняет физическую работу. Он богат витаминами и минералами. А клетчатка способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и улучшает пищеварение. Растение также помогает контролировать уровень сахара в крови и снижать уровень холестерина. Антиоксиданты в его составе защищают клетки организма от повреждений и снижают риск развития хронических заболеваний.