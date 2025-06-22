Россия и Китай сами за себя говорят: Захарова резко осадила Вэнса после странных слов про Иран

Иран должен самостоятельно определять стратегию развития атомной энергетики страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В личном Telegram-канале дипломат прокомментировала слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявил, что Россия и Китай якобы не хотят, чтобы Иран создавал ядерное оружие.
«Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого», — написала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Москва и Пекин сами за себя говорят, комментируя в МИД обеих сторон ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос иранской ядерной программы.
Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова прокомментировала слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси об ударах по ядерным объектам Ирана.