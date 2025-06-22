Известный по круизам в Петербург паром «Принцесса Мария» отправили на утиль

Легендарное судно «Принцесса Мария» отправили на утилизацию в Турцию.
Итальянская судоходная компания Moby Lines приняла решение о продаже на лом известного петербуржцам парома, ранее носившего имя Princess Maria. Как сообщает финское издание Moottori, судно, долгое время обеспечивавшее морское сообщение между Санкт-Петербургом, Хельсинки, Таллином и Стокгольмом, окончательно завершает свою историю 22 июня 2025 года.
В материале Moottori отмечается, что значительную часть своей истории паром провел в рейсах из Санкт-Петербурга. С 2010 года компания St. Peter Line организовывала на нем круизы, позволяя иностранным туристам прибывать в Северную столицу без оформления визы. «Как правило, путешествие занимало около суток», — уточняет итальянская компания.
Согласно данным издания, после передачи судна новому владельцу — компании Moby Lines — в 2016 году оно получило имя Moby Dada и продолжило работу под итальянским флагом. В июне 2022 года паром ушел в сицилийский порт Мессина и больше не возвращался в Россию. Теперь судно будет разобрано, а его металл отправлен на переработку.