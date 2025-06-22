Известный по круизам в Петербург паром «Принцесса Мария» отправили на утиль

Согласно данным издания, после передачи судна новому владельцу — компании Moby Lines — в 2016 году оно получило имя Moby Dada и продолжило работу под итальянским флагом. В июне 2022 года паром ушел в сицилийский порт Мессина и больше не возвращался в Россию. Теперь судно будет разобрано, а его металл отправлен на переработку.