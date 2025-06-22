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В парламенте Ирана высказались в пользу выхода страны из ДНЯО

Комитет по нацбезопасности Ирана раскритиковал деятельность МАГАТЭ на фоне атак США по ядерным объектам республики.

Источник: Комсомольская правда

Большинство членов комитета по национальной безопасности парламента Ирана высказались в пользу выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне ударов США. Об этом в интервью агентству Tasnim заявил представитель комитета Эбрахим Резаи.

«Среди требований членов комитета, которые планируется включить в повестку заседания парламента, были пересмотр участия в ДНЯО и отказ Ирана от договора», — сообщил он.

Резаи отметил, что большинство членов комитета по нацбезопасности также выступили с резкой критикой деятельности Международного агентства по ядерной энергетике, призывая к прекращению или приостановке сотрудничества республики с МАГАТЭ.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, что страна вынуждена будет ответить на авиаудары со стороны США по объектам ядерной инфраструктуры в ночь на 22 июня.

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