В парламенте Ирана высказались в пользу выхода страны из ДНЯО

Большинство членов комитета по национальной безопасности парламента Ирана высказались в пользу выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне ударов США. Об этом в интервью агентству Tasnim заявил представитель комитета Эбрахим Резаи.